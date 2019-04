ROMA – Caterina Balivo ha due figli: una femminuccia e un maschietto. Pur essendo, la conduttrice, molto attiva sui social, raramente vediamo i suoi figli apparire in qualche post o stories.

Mamma Caterina ama dunque mantenere, giustamente, i suoi figli lontano dai riflettori. Stesso discorso vale anche per il marito della Balivo, il finanziere e scrittore Guido Maria Brera. Quest’ultimo non ama la vita sui social e preferisce evitare praticamente tutto, sia le foto siai post in generale.

In queste ore però, Caterina Balivo ha rotto questo silenzio ed ha pubblicato una foto che ritrae sua figlia Cora di spalle mentre gioca in un parco per bambini. Il motivo è però per una nobilissima causa: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità dei vaccini.

La piccola, infatti, è stata ritratta dopo essere andata in ospedale per il vaccino contro la varicella, malattia molto comune (e a volte pericolosa e in aumento se non altro per l’aumento dei “no vax” ndr) tra i bambini. La conduttrice napoletana, nell’accompagnare lo scatto, scrive: “Vaccino per la varicella fatto!”

Fonte: Instagram