Caterina Balivo e la foto con la figlia Cora. Un fan chiede: “Ma tuo marito…”

ROMA – Caterina Balivo sui social posta una foto con la figlia Cora e qualche fan, preoccupato, le chiede: “Non ti pesa essere sempre sola senza tuo marito?”.

Andiamo con ordine. La Balivo, sui social, ha postato una foto con la figlia Cora. Una foto semplice e molto bella in cui si vede la conduttrice di Vieni da Me giocare nella camera della sua bambina. Una foto molto tenera. Nella didascalia poi la Balivo chiede ai fan: “E voi cosa state facendo di bello?”.

Tanti i commenti, da parte dei fan, di ammirazione per la tenerezza della foto. Ma tra i tanti commenti spunta anche una domanda: “Caterina sei bellissima. Ma non ti pesa un po’ essere sempre sola senza tuo marito? È vero, avrai tanti aiuti, sei in gamba. Però aggiungo che siete una bella famiglia”.

Una domanda innocente. Come risponderà la Balivo? Al momento, a dir la verità, la conduttrice sembra non essersi accorta della domanda e ancora non ha riposto. Probabilmente la conduttrice di Vieni da Me non risponderà mai. O ancor meglio forse la Balivo risponderà postando una bella foto in compagnia del marito.

Fonte: Instagram.