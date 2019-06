ROMA – Non c’è pace per Caterina Balivo: dopo le polemiche che l’hanno costretta a rinunciare al ruolo di madrina al Gay Pride di Milano, la conduttrice è stata nuovamente presa di mira dagli haters. Questa volta per un dettaglio fisico: i suoi piedi.

Tutto è nato da una foto pubblicata su Instagram dalla conduttrice di Vieni da me. Una foto in cui indossa un paio di infradito molto scollate. Diversi utenti hanno apprezzato la foggia delle scarpe, chiedendo alla Balivo dove poterle acquistare. Ma qualcuno si è invece concentrato sui piedi della conduttrice, definendoli poco avvenenti.

I soliti leoni da tastiera si sono quindi scatenati: c’è chi li ha paragonati a quelli di un uomo, chi li definisce troppo ossuti, chi addirittura afferma di avere il “voltastomaco”. Con la sua solita eleganza Caterina Balivo però non ha dato seguito a certi commenti che non ha degnato di risposta. (Fonte: Instagram)