ROMA – Caterina Balivo si è resa protagonista di una altre gaffe nella puntata del 12 settembre di Vieni da me. La presentatrice già nella prima di puntata aveva scambiato Claudia Gerini con Sabrina Ferilli. Ma nella terza puntata, la Balivo è andata oltre.

Ospiti del suo salotto televisivo erano Enzo Iacchetti e il figlio Martino. Le parole della conduttrice campana sono divenute virali in Rete e non è mancata l’ilarità per la gaffe compiuta. Il figlio di Iacchetti ha ammesso in studio di aver marinato la scuola, usando l’espressione “fare sega”. Anche Enzo Iacchetti a quel punto ha ammesso che ai suoi tempi ha fatto lo stesso, ovvero non è andato a scuola nascondendolo ai suoi genitori.

A questo punto la Balivo si è lasciata andare ad una affermazione che ha subito scatenato il web: “Siete una famiglia di segaioli”. Immediatamente è sceso l’imbarazzo in studio. Enzo Iacchetti, dopo un attimo di smarrimento ha ribattuto: “Dai che per questa frase ti licenzieranno”.

Adesso dovrà cercare di dimostrare che nel suo programma, oltre le gaffe, c’è molto di più. Nelle prossime puntate ne vedremo sicuramente delle belle.