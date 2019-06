ROMA – Imbarazzo e gelo in studio durante la puntata di “Vieni da me”, quando Caterina Balivo si è lasciata andare a una battuta imbarazzante durante l’intervista a Giorgio Mastrota. Il re delle televendite stava parlando della possibilità di avere altri figli con la compagna Floribeth Gutierrez e così alla conduttrice è scappata una domanda non proprio fine: “Ti tira ancora?”. E anche Mastrota è rimasto assolutamente sorpreso.

Mastrota poi afferma che sta pensando seriamente di sposarsi per la seconda volta. E la Balivo dice, forse anche ingenuamente: “Il tuo matrimonio è finto quanto quello di Pamela Prati e Mark Caltagirone“. Mastrota non resiste e sbotta pesantemente nei riguardi della conduttrice: “Ma a te cosa te ne frega?”. Termina lì il botta e risposta, sotto lo sgomento del pubblico.

“Sogno di condurre un altro tipo di programma, non solo televendite. Magari Linea Bianca”, afferma subito dopo Mastrota. Ma la gaffe hot e spregiudicata di Caterina Balivo non è di certo passata inosservata. (Fonte Vieni da Me).