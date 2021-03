Caterina Balivo in Ricomincio dal NO, interviste su podcast: Bebe Vio ospite della prima puntata

Caterina Balivo debutta nel mondo del podcast con il format Ricomincio dal NO. Lunedì 29 marzo c’è la prima di una serie di interviste in 10 episodi. Ogni puntata è dedicata a una personalità maschile o femminile che è riuscita ad affermarsi in un ambito professionale nonostante le difficoltà che la vita gli ha messo davanti.

Ricomincio dal NO è prodotto da Chora, la nuova podcast company italiana, diretta da Mario Calabresi, nata con l’obiettivo di sviluppare nuove identità narrative nel mondo delle produzioni audio.

Caterina Balivo in Ricomincio dal No: prima ospite Bebe Vio

Nella prima puntata (disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming quali Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker) Caterina intervista la campionessa mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico, Bebe Vio.

Bebe Vio ripercorre la vita e la carriera in Ricomincio dal No

Un viaggio umano ed emozionante in quella che è la vita della giovane atleta che ripercorre la sua storia a partire dal suo NO più grande, ricevuto quando si è sentita dire dai medici che non avrebbe mai più potuto tirare di scherma.

Un racconto sincero in cui ancora una volta emerge la forza di Bebe Vio che, con il suo carattere e grande spirito, dimostra di essere un vero e proprio esempio motivazionale per chiunque ne entri a contatto.