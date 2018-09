ROMA – Momento cult a Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo su RaiUno. Ospite in studio c’è Lilli Gruber che non si nega alle domande privatissime della conduttrice che ad un certo punto le domanda a bruciapelo: “Hai fatto l’amante?“

Durante l’intervista la Gruber spazia dalla carriera alla vita privata. Racconta del suo matrimonio, a 43 anni, con “l’amore della sua vita”, il giornalista francese Jacques Charmelot. “Ci siamo conosciuti a Baghdad – ricorda – sotto le bombe. Ci siamo innamorati ma eravamo entrambi impegnati, quindi ci siamo aspettati”. Ed è a quel punto che arriva la domanda della Balivo: “Avete fatto gli amanti?”.

La conduttrice di Otto e Mezzo è sciolta e lontana dalle pose algide con cui è solita presentarsi ai telespettatori. Scherza sul suo vero nome, Dietlinde, sulle sue passioni segrete per Madonna, Tina Turner e Michael Jackson. “Io e mio marito balliamo il rock and roll”, dice. E ammette pure di avere tanti vizi.

L’intervista si fa dolcissima quando Lilli Gruber racconta della sua mamma 91enne che tutte le sere la guarda a Otto e mezzo: “Poi mi telefona per commentare gli ospiti: mi dice chi le è piaciuto e chi meno. Con me, invece, è sempre magnanima”.

Poi si parla della sua passione per lo sport, dal paddle al nuoto, alla corsa: “Adesso ho il mal di schiena e ho smesso”, confessa. E ammette di farsi fare l’oroscopo da Simon and the stars. “Come tutti gli Ariete – le dice la Balivo – sei una condottiera. Un tema di nascita quasi come quello della Regina Elisabetta”.

Infine una domanda scivolosa: Italiana, tedesca o sudtirolese? “Sono sudtirolese, sono nata in una zona di confine, ma soprattutto mi sento europea”.