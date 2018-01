ROMA – A Detto fatto, mentre in studio Caterina Balivo mostrava come realizzare l’arredo per una camera dei bambini, una mamma cade in una gaffe a luci rosse.

La mamma ospite del programma stava raccontando le imprese memorabili di suo figlio, definito con modestia “un maschio alfa”. Nella vita la donna è esperta di pubbliche relazioni, professione disprezzata dall’ometto che ritiene il suo mestiere troppo frivolo: “Lui – ha raccontato la donna – vuole fare un lavoro in cui si usi il cervello”. Il bimbetto sembra avere tutti i presupposti per lanciarsi in una fulgida carriera professionale, almeno stando all’aneddoto che sua madre ha scelto per raccontarlo in tv: “Ieri sera mi ha chiamato mentre si faceva il bagno e mi ha detto ‘Guarda mamma la schiuma copre tutto, anche il pis***lo che è grande”