ROMA – Caterina Balivo condivide una foto romantica con il marito Guido Maria Brera. La foto è stata condivisa su Instagran in occasione di San Valentino. La coppia più affiatata che mai si abbraccia e sorride davanti all’obbiettivo.

Sono in tanti quelli che hanno gradito la foto mettendo un “like”. Qualcuno però non si è trattenuto ed ha scritto che la foto “è orribile”. Perché? Cosa c’è che non va nello scatto della conduttrice di Vieni da me?

Analizzando la foto in basso, si vede che Caterina Balivo che per l’occasione indossa un tubino nero con strascico giallo, ha un mignolo fuori dal sandalo. “Il mignolo che esce dal sandalo nooo”. Ma c’è anche chi difende la conduttrice: “È il tipo di scarpa che fa uscire il mignolo”.

La Balivo, nello scatto ha delle parole tenere rivolte al marito: “Al mio diavolo del cuore. Buon San Valentino a tutti voi!”. Neanche a dirlo, piovono commenti di approvazione per la coppia con tanti che fanno i complimenti alla Balivo per il suo Vieni da me. “Ti seguo sempre” è infatti il commento più gettonato. “Siete bellissimi” è un altro commento che va forte.

Fonte: Instagram