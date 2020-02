ROMA – Caterina Balivo nella presentazione della puntata di oggi, lunedì 24 febbraio, di Vieni da Me, ha voluto mandare un messaggio a tutte le persone, a tutte le famiglie, che in queste ore stanno vivendo in isolamento nei paesi del Nord Italia colpiti dal coronavirus. La conduttrice, prima di presentare i suoi ospiti, si è presa un momento per parlare della grave epidemia che sta colpendo la nostra Penisola: “In questi giorni particolari che stiamo vivendo, in questi giorni di attesa, noi non ci fermeremo e faremo del nostro meglio per rendere le giornate di queste persone più piacevoli”. (fonte VIENI DA ME)