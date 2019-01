ROMA – Nel suo Vieni da Me, Caterina Balivo, a causa della gelosia del marito, potrebbe dover rinunciare al desiderio di avere in studio un grande attore internazionale: Patrick Dempsey. Come lei stessa ha rivelato al settimanale Confidenze infatti, a ostacolare la presenza del mitico dottor Shepard di Grey’s Anatomy negli studi Rai è suo marito Guido Maria Brera, o meglio, la sua gelosia.

“In questi giorni Patrick è a Roma e ho scoperto che Guido Maria lo sta incontrando per lavoro. Vorrei invitarlo a Vieni da Me ma non me lo vuole presentare! Si rifiuta perché è geloso“, ha raccontato la Balivo, ammettendo però poi: “Anch’io sono molto gelosa. Controllo il telefono di mio marito. Lui ormai se n’è fatta una ragione anche perché, quanto a gelosia, è messo peggio di me”.