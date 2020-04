Caterina Balivo: “Piango tutti i giorni, non so se tornerò in tv, il clima non è dei migliori” (foto Instragram)

ROMA – Sta per iniziare la fase 2 ed ache la tv si prepara a far tornare sul piccolo schermo alcuni volti noti che l’emergenza coronavirus ha allontanato: tra questi c’è anche Caterina Balivo con il suo “Vieni da me” in onda a ora di pranzo su Rai Uno.

La conduzione è affidata a Caterina Balivo che a Aldo Vitali, il direttore di “Tv Sorrisi e Canzoni” si è confidata durante una diretta Instagram: “Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango. Penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”, ha confessato la conduttrice.

Progetti per la prossima stagione? La Balivo spiega che “Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, io non sono un’attrice lo sai”, ha continuato la conduttrice.

Caterina Balivo a casa con figli e marito. Sui social è attivissima.

Caterina sta passando la quarantena chiusa in casa insieme al marito e ai figli. Il tempo lo passa cucinando pizze casalinghe, lezioni online e allenamenti. Sui social è attivissima: consiglia ricette, condivide segreti di bellezza e mantiene i rapporti con suoi follower.

Insieme al marito Guido Maria Brera ha creato un nuovo format Instagram chiamato “My Next Book”. Si tratta di un appuntamento quotidiano in cui intervista via social uno scrittore o una scrittrice senza filtri sui più disparati temi (fonte: Instagram, Tv Sorrisi e Canzoni, TgCom).