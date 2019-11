Caterina Balivo: “Ecco cosa succede quando provo ad uscire la sera”

ROMA – Caterina Balivo, via Instagram, ha svelato cosa le succede quando prova ad uscire la sera.

“Mentre uscivo la mia piccola mi diceva: ‘Anche io, anche io bengo’, mentre mio figlio mi minacciava dicendomi: ‘Allora dormo con te!’. Tutto questo per due ore con amiche, un bicchiere di vino rosso e chiacchiere in libertà. Insegnare il valore dell’amicizia è anche saper dire ‘mamma esce con le sue amiche a cui vuole tanto bene!'”.

Caterina Balivo: “Meno male sono nata bella altrimenti sarei una brutta acida”

Intervistata dal settimanale Grazia, la conduttrice di Vieni da Me Caterina Balivo ha raccontato alcuni inediti episodi della sua vita:

“Chi mi ha teso la mano in un momento di difficoltà? Il direttore di Chi Alfonso Signorini. Mi ha invitato nel suo programma mentre non stavo lavorando. Spero di potergli essere utile prima o poi. Se si trovasse a Roma e rimanesse in panne con l’auto vorrei che mi chiamasse, correrei”.

“Quale programma rifarei? Nel 2014, il talent show culinario Il più grande pasticciere. Per fortuna l’anno dopo sono riuscita a non condurlo più. Era un format non adatto a me. Perfino mio marito, di solito calmo e misurato, una sera scrisse un tweet ‘Se volevate Caterina, potevate comprarvi un cartonato’. Ho accettato all’epoca perché volevo tornare in prima serata. Da allora ho capito che è meglio scegliere il progetto che l’orario di programmazione”.

“Il collega giusto per me? Nessuno. Quando mi hanno proposto un partner ho sempre rifiutato, per il mio carattere è impossibile condurre con altri. Avrei dovuto fare un programma con la Gialappa’s e il Mago Forest ma non me la sono sentita. E mi dispiace». Per questa ragione l’avrebbe rimproverata anche l’allora direttrice Rai Ilaria Dallatana, che le disse: «Caterina è un handicap non saper dividere la scena”.

“Quando si spengono le luci – conclude – non voglio più vedere nessuno, non ho amici in tv. Meno male sono nata bella altrimenti sarei una brutta acida”.

Fonte: Instagram, Grazia.