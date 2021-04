Torna Caterina Balivo con Ricomincio da No: a partire da lunedì 5 aprile sarà online su tutte le piattaforme di streaming il secondo episodio della serie podcast di 10 interviste a cura della conduttrice campana.

Ogni puntata di Ricomincio da No sarà dedicata a una personalità maschile o femminile che è riuscita ad affermarsi in un ambito professionale nonostante le difficoltà della vita.

L’ospite di Caterina Balivo a Ricomincio da No

Ospite della seconda puntata condotta da Caterina Balibo, e ascoltabile gratuitamente su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker, sarà l’astrofisica, Chief Diversity Officer dell’Agenzia Spaziale Europea Ersilia Vaudo, che ripercorre insieme a Caterina Balibo l’inizio della sua carriera, raccontando come il suo NO, il “non ce la farai mai” legato al fatto che non parlasse la lingua francese, requisito che sembrava essere fondamentale per l’ingresso all’ESA a Parigi, abbia attivato il desiderio di sfida che l’ha portata a provarci comunque, per ottenere solo qualche settimana dopo, un posto all’Agenzia dove ancora lavora.

La storia motivazionale di Ersilia Vaudo a Ricomincio da No

Una storia motivazionale, che ci insegna come, quando si è sicuri delle proprie capacità, una grande determinazione e anche po’ di incoscienza, possano aprire prospettive inaspettate e cambiare il corso di una storia personale.

Rispetto alla situazione attuale, che ci vede da un anno ormai vivere in una condizione di distanziamento sociale, sostiene “il filo rosso tra questa voglia di esplorare e la pandemia è anche forse un nuovo sguardo sulla solitudine. Questa pandemia ci ha messo in situazioni di solitudine. Una solitudine nuova, inedita, difficile”.

Infine, conclude rivolgendo agli ascoltatori un invito a studiare Fisica e ad occuparsi di Spazio: “Dico che è ora che tutti cominciamo a studiare lo Spazio e la fisica, soprattutto le ragazze, perché sono avventure straordinarie”.

Ricomincio dal NO è prodotto da Chora, la nuova podcast company italiana, diretta da Mario Calabresi, nata nel 2020 con l’obiettivo di sviluppare nuove identità narrative nel mondo delle produzioni audio.