ROMA – Caterina Balivo lancia un appello per salvare Roma dal degrado. Di ritorno nella città che la aveva accolta diversi anni fa, Caterina Balivo ha trovato una Roma sporca e degradata che le ha ricordato la Napoli degli anni Novanta, la città in cui è cresciuta.

La conduttrice di Vieni da me critica Roma in un post pubblicato su Instagram. La foto scelta come simbolo dell’incuria è un cassonetto strabordante di rifiuti. La conduttrice ha un sorriso amaro e il pollice ironicamente in alto.

Queste le parole scelte dalla conduttrice: “Roma mi ha accolta nel 1999 come una figlia, mi ha fatto crescere, mi ha coccolata, mi ha regalato dei momenti unici. Poi la vita mi ha portata lontana dalla Capitale… Mancavo da 10 anni e tornarci è stato emozionante ma anche deludente. Sporca, trafficata, con buche ovunque per non parlare delle cacche dei cani e dei cumuli di immondizia che mi hanno ripotata agli anni 90 nella mia città natale. La vogliamo salvare?“.

La Balivo conclude il post con un appello a restituire alla città lo splendore che merita. La modella Elisa D’Ospina che realizza dei tutor per il programma Detto Fatto è una delle prime a commentare con un sarcastico “Welcome” nella Capitale rivolto alla Balivo.

Fonte: Instagram