ROMA – Caterina Balivo, la conduttrice di Vieni da Me, programma in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno, ha postato poche ore fa una foto che ha lasciato spazio alla fantasia dei suoi fan. La conduttrice ha reso pubblico un selfie, fatto al termine della puntata di ieri, 9 maggio. Senza volere però, nella foto che si è autoscattata la Balivo, forse per via del freddo, si intravede un capezzolo. Chiaramente la conduttrice aveva una maglia indosso, ma è bastato questo per scatenare i follower. Alcuni però si sono resi protagonisti di commenti volgari.

A chi gliel’ha subito fatto notare, Caterina Balivo si è giustificata tirando in ballo la temperatura che in questi primi giorni di maggio non è molto alta in tutta Italia. (fonte INSTAGRAM)