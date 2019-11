ROMA – Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda mercoledì sera, 27 novembre, si è parlato come sempre di Vip che avrebbero usufruito di interventi di chirurgia plastica. Nella rubrica Fatti e Rifatti del Tg Satirico si è parlato in particolare di Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me, programma pomeridiano di Rai Uno. La Balivo è stata messa sotto la lente di ingrandimento e l’esito sarebbe stato per lei del tutto inaspettato.

Secondo la rubrica, Caterina Balivo avrebbe fatto un ritocchino a seno e naso. Ma la conduttrice, che promuove da anni la bellezza non rifatta, ha subito risposto al tg satirico. Prima in una stories su Instagram, ha indicato le zone interessate, affermando di non essere rifatta. Poi anche in diretta nella puntata di Vieni da Me di ieri pomeriggio, durante l’intervista a Giobbe Covatta, in uno dei filmati dedicati all’ospite, è spuntato Enzo Iacchetti. A quel punto, vedendo Iacchetti nel video, Caterina Balivo ha affermato: “Mi ha fatto un bello scherzo…”. E Covatta ha spiegato ironico: “A Striscia la Notizia hanno detto che Caterina ha il naso e le zizz* rifatte. Oggi quando sono entrato nel suo camerino, Caterina mi ha detto ‘Tocca’ ed effettivamente non sono rifatte”. Caterina Balivo, tra le risate, ha replicato: “Non è vero, ho detto solo ‘Tocca il naso'”.

Fonte: STRISCIA LA NOTIZIA – VIENI DA ME.