ROMA – Caterina Balivo e il suo programma Vieni da me avrebbero plagiato un programma americano condotto da Ellen DeGeneres. L’ipotesi è stata lanciata dal giornale Il Fatto Quotidiano che, attraverso un articolo, ha fatto sapere a tutti di aver indagato sulla vicenda mandando un giornalista in Rai.

Il giornalista in questione ha chiesto ai dirigenti se la Rai paga i diritti d’autore allo show statunitense oppure no. Ma come è iniziato tutto? Il dubbio è sorto quando, nel programma di Caterina Balivo, è spuntato lo spazio chiamato ‘il tè delle principesse’. Nello spazio in questione due gemelline fanno una serie di domande a un personaggio dello spettacolo ospite nella trasmissione. Ebbene, questo tè delle principesse sarebbe uguale identico a un spazio di una trasmissione americana. Dapprima, nelle repliche di Vieni da me in onda su Rai Play, nei titoli di coda sono spuntate queste informazioni: “Programma è basato su un format di A Very Good Production in association with Telepictures e licenziato da Warner Bros International Television Production”.

Negli ultimi giorni, però, l’informazione è sparita. Ed è stata sostituita con una dicitura che dichiara che il programma di Caterina Balivo collabora con la casa di produzione Magnolia.