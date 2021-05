Caterina Bertone chi è, età, dove e quando è nata, altezza, fidanzato, vita privata, Instagram

Chi è Caterina Bertone, età, dove e quando è nata, altezza, fidanzato, vita privata, Instagram. L’attrice Caterina Bertone è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Caterina Bertone

Caterina Bertone è nata a Sarzana in Liguria nel 1982 e ha 39 anni di età. E’ tra le attrici protagoniste de Il Paradiso delle Signore, dove interpreta Beatrice Conti. Ha studiato presso la European School for the Art of the Actor, la Guildhall School of Music and Drama e la Scuola di recitazione del Centro Internazionale La Cometa, a Roma. Il suo primo spettacolo è stato Misura per Misura (Shakespeare), nel 2005. Ha poi alternato ai classici alcuni autori moderni, interpretando sia ruoli da protagonista che parti secondarie e girando per l’Italia.

In televisione la sua prima esperienza è nella serie tv con Claudia Pandolfi e Claudio Gioè Il tredicesimo apostolo. Nel 2018 è arrivata per lei Immaturi – La serie. Poco dopo Caterina Bertone è la Professoressa Poggi nella fiction con Alessandro Preziosi Masantonio.

Fidanzato e vita privata di Caterina Bertone

Per quanto riguarda la sua vita privata, Caterina Bertone è molto riservata e di lei fuori dal mondo dello spettacolo si conosce davvero poco. Non sappiamo infatti se sia single o se abbia un fidanzato. Di certo il lavoro al momento sembrerebbe al primo posto. L’abbiamo apprezzata anche al cinema in film come I segreti del mestiere di Andreas Maciocchi e La prima pietra di Rolando Ravello. Si è fatta notare soprattutto nel secondo, dov’era la segretaria del preside, personaggio affidato a Corrado Guzzanti.

Altezza e profilo Instagram di Caterina Bertone

L’altezza di Caterina Bertone è di 1 metro e 66, occhi castani e capelli castani ondulati. Qui il suo profilo Instagram ufficiale in cui condivide tantissime foto di lei e delle sue amiche e colleghe attrici.