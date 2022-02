Caterina Caselli chi è, età, dove e quando è nata, Pietro Sugar, figli, vita privata, malattia, Nessuno mi può giudicare, biografia e carriera. La cantante Caterina Caselli è ospite oggi 10 febbraio del programma Oggi è un altro giorno. Il programma condotto da Serena Bortone è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nata, età, biografia di Caterina Caselli

Caterina Caselli è nata a Modena il 10 aprile del 1946. Ha 75 anni. Nel 1960, quando lei ha 14 anni, il padre si suicida, lasciando la moglie e le due figlie. A 17 anni partecipa alla rassegna Voci Nuove di Castrocaro, nel 1963, arrivando in semifinale. Viene notata dal discografico Alberto Carisch e scritturata dalla milanese MRC. Incide il primo singolo Sciocca/Ti telefono tutte le sere, un 45 giri che non ebbe successo. L’anno successivo, dopo aver firmato per la CGD della famiglia Sugar, si mette in mostra al Cantagiro con Sono qui con voi, versione italiana di Baby please don’t go di Joe Williams.

Pietro Sugar, figli, curiosità, malattia, vita privata di Caterina Caselli

Dopo aver iniziato a lavorare con Ladislao Sugar, la Caselli ha modo di conoscere suo figlio Pietro di cui si innamora. I due si sposano nel 1970 e un anno dopo diventano genitori di Filippo. “Spesso e volentieri dopo i concerti e le serate mi ritrovavo sola in albergo e mi dicevo: cosa pagherei per essere con i miei amici, poter mangiare una pizza come tutti gli altri . Mi è mancato molto anche non poter studiare. Poi è accaduta una cosa molto importante, che mi ha cambiato la vita: mi sono innamorata di Piero: mio marito”, ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair.

Nel 2009 è tra gli artisti italiani che si sono riuniti nel progetto Artisti uniti per l’Abruzzo. Ha recitato in diversi film come Perdono (1966), Nessuno mi può giudicare (2012) e Io non protesto, io amo (1967).

Intervistata da Maria Luisa Agnese per 7, l’allegato del Corriere della Sera, la Caselli ha ripercorso le tappe della sua vita privata e della sua carriera, tra cui anche gli ultimi anni segnati dalla lotta al tumore. La cantante ha dichiarato: “Ho attraversato un lungo periodo difficile. Ho vissuto il male in privato, in famiglia, sotto la parrucca. Poi mi sono abituata ai nuovi capelli che iniziavano a ricrescere. Fino a qualche anno fa pensavo che la mia vita fosse infinita. Questa esperienza mi ha fatto capire che non lo è. Il dolore non si delega: nessuno te lo può togliere”.

La carriera di Caterina Caselli

La carriera della cantante cambia radicalmente nel 1966, quando Celentano si presenta al Festival di Sanremo con Il ragazzo della via Gluck, scartando il brano Nessuno mi può giudicare, già confezionato per lui e che viene affidato alla giovane cantante modenese, che lo canterà in coppia con Gene Pitney. È in quell’occasione che Caterina Caselli si presenta al pubblico con un’acconciatura bionda a caschetto, meritandosi il soprannome Casco d’oro che l’accompagnerà per tutta la carriera. Il Festival viene vinto da Domenico Modugno e da Gigliola Cinquetti con Dio, come ti amo, ma le maggiori vendite di dischi verranno fatte registrare proprio da Celentano e Caterina.

