Caterina Ciabatti, fidanzata di Federico Chiesa, nuova star su Instagram

FIRENZE – Caterina Ciabatti è nata a Prato, è laureata in ingegneria civile ed è la star del momento su Instagram dopo le prodezze del suo fidanzato, il calciatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Federico Chiesa, nella partita di Coppa Italia contro la Roma. Chiesa ha segnato una tripletta e la Fiorentina si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia dove sfiderà l’Atalanta, vittoriosa contro la Juventus. Caterina ama a tal punto Federico che non si perde una sua partita in casa e in trasferta al fianco del papà Enrico Chiesa. Caterina è stata paparazzata in tribuna anche nel corso delle partite della Nazionale Italiana.

Caterina Ciabatti da Instagram