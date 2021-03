Caterina Collovati: “Giulia Salemi ha importunato mio marito, ha il vizietto!”. La sfuriata a Live Non è la D’Urso. La moglie di Fulvio Collovati ha attaccato duramente Giulia Salemi durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso.

Stando a quanto riferito da Caterina Collovati, Giulia Salemi avrebbe fatto la gatta morta con suo marito. Ma la Salemi ha rispedito le accuse al mittente difendendosi in diretta televisiva nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso.

“Cinque-sei anni fa mi aveva infastidito il tuo atteggiamento con mio marito. Facevi un programma sportivo con lui. Premetto che mio marito non mi ha dato adito a dubbi su moralità e comportamento. Casualmente guardando il suo cellulare ho visto che tu prendevi appuntamento per la partenza per il giorno dopo con parole come tesoro, amore. Lo invitavi anche ad una festa del compleanno. Quando ho sentito la Gregoraci dire che importunavi Briatore allora ho pensato che hai il vizietto. Hai il vizietto di importunare gli uomini maturi. Gli uomini sposati. Ti do un consiglio, è una roba orribile, non lo fare più, non avvicinarti ad uomini sposati, è una cosa indegna, non si fa. Tu avevi l’età di mia figlia, 21 anni e mi ricordo che mi colpirono le cose che hai scritto

Non mi interessa, mio marito amore non lo chiami, chiami amore i tuoi amici, i tuoi amori, ma non mio marito, amore no. Lo hai invitato ad un compleanno e quando si invita un uomo sposato si invita anche la moglie. Per fortuna ho visto anche che le sue risposte erano laconiche e non mi facevano paura. Quando ho visto la Gregoraci dirti quelle cose su Briatore allora ho detto, questa ha il vizietto con i precedenti che ho vissuto. Giulia Salemi importuna gli uomini sposati e questa è una cosa che non deve accadere mai. Perché l’hai fatto una volta, due volte, alla terza volta si prendono le botte, ti picchia qualcuno, sappilo. Tu dovresti chiedermi scusa, non mi interessa cosa fai nei grande fratello vari, non le fare certe cose”