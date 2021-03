Caterina da Cremona chi è? È esistita davvero? Matilda de Angelis interpreta Caterina da Cremona, la musa di Leonardo

Caterina da Cremona è esistita davvero? Storia e leggenda della musa ispiratrice di Leonardo (in tv con Matilda De Angelis) (Foto Ansa)

Caterina da Cremona è esistita davvero? Se lo chiedono in molti, specie ora che arriva in tv Leonardo, la serie in onda su Rai 1 dal 23 marzo. Caterina da Cremona è interpretata, nella fiction, da Matilda De Angelis. E sul piccolo schermo Caterina è la musa ispiratrice di Leonardo.

Caterina da Cremona è esistita davvero?

La domanda è lecita, perché è il personaggio attorno a cui si sviluppa la storia. Il motore delle vicende che coinvolgono il protagonista Leonardo. Per stessa ammissione di produttore, sceneggiatori e attori, il personaggio di Caterina da Cremona dovrebbe essere esistito, ma non se ne sa molto. Dunque il personaggio interpretato da Matilda De Angelis è stato pressoché inventato.

Il produttore Luca Bernabei aveva detto a Repubblica: “Noi facciamo serie tv non documentari. Ci siamo ispirati a fonti vere, ma poi gli sceneggiatori hanno avuto la necessità di inventare qualcosa su una vita che ha molti punti oscuri. La storia di Caterina da Cremona, ad esempio, è vera perchè ci sono dei contratti in cui Leonardo la chiedeva come modella. Noi abbiamo pensato che lei fosse la sua musa ispiratrice e abbiamo tessuto nella trama vera alcuni elementi di finzione”.

Caterina da Cremona di Matilda De Angelis

Matilda De Angelis ha parlato del personaggio di Caterina da Cremona: “Il mio ruolo in Leonardo è quello di Caterina da Cremona, amica e confidente di Leonardo. Non sapevo dell’esistenza di quei bozzetti e dei quadri andati persi che vengono raccontati nella serie. Caterina è anche lo stesso nome della madre di Leonardo. Penso sia una dedica a una figura femminile emblematica e difficilissima della vita di Leonardo da Vinci. Avendo pochi punti di riferimento da cui attingere è stato divertente inventarsela. E ho dovuto aggiungere solo un po’ di mio grazie a una sceneggiatura solidissima, pazzesca e un personaggio scritto meravigliosamente…”.

Nella serie dovrebbe esserci anche un nudo di Caterina con le ali. Ma non sembrano esserci prove storiche dell’autenticità di questo.

Caterina da Cremona nel primo episodio di Leonardo

Nel primo episodio (ambientato a Milano, nel 1506), Leonardo viene arrestato con l’accusa di avere avvelenato Caterina da Cremona. “Ma di questo omicidio – spiega Aidan Turner, che interpreta il genio – nulla sappiamo. E di Caterina? Come ci ha spiegato Spotniz, è esistita la modella lo sappiamo da alcuni contratti, la sua figura traina la storia attraverso gli 8 episodi, non è un documentario è una serie tv”.