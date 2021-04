Catherine Spaak chi è, età, altezza, mariti, figli, malattia, ictus, compagno oggi, vita privata e carriera

Chi è Catherine Spaak: età, altezza, mariti, figli, malattia, ictus, compagno oggi, vita privata e carriera della famosa attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina francese naturalizzata italiana. Una diva in tutto e per tutto, che ha vissuto l’apice del suo successo negli anni sessanta e settanta.

Quando e dove è nata, età, altezza, famiglia e biografia di Catherine Spaak

Catherine Spaak è nata a Boulogne-Billancourt, in Francia, il 3 aprile 1945. Allo stato attuale ha dunque 76 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. La sua altezza ufficiale è di 1,71 metri.

Catherine Spaak proviene da una famiglia belga che annovera fra i suoi membri anche artisti e uomini politici. La madre è l’attrice Claudie Clèves, il padre Charles è uno sceneggiatore cinematografico, la sorella Agnès è stata attrice e poi fotografa. Lo zio Paul-Henri ha ricoperto per più mandati la carica di primo ministro del Belgio. Sua zia era Suzanne Spaak.

Vita privata di Catherine Spaak: mariti, figli, compagno oggi

Il primo marito di Catherine è stato l’attore Fabrizio Capucci. I due si erano conosciuti sul set del film La voglia matta. Dal loro matrimonio è nata una figlia, Sabrina. Dal 1972 al 1979 è stata sposata con Johnny Dorelli. Con lui ha avuto un altro figlio, Gabriele. Dal 1993 al 2010 è stata sposata con l’architetto Daniel Rey. Dal 2013 è sposata con Vladimiro Tuselli, che ha 18 anni meno di lei. Tuttavia, nel 2020, durante la trasmissione Io e Te, ha dichiarato di essere single e di stare bene così.

Catherine Spaak e le malattie: emorragia cerebrale (ictus) e crisi epilettiche

Nel 2020 Catherine Spaak ha raccontato di aver avuto un ictus e successivamente delle crisi epilettiche: “Ho avuto un’emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice”. Della sua malattia ha parlato alla trasmissione Storie Italiane: “Un’emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi sono qui con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio. Dico a tutti che si va avanti”.

“Uno si sveglia la mattina e ha delle cose da fare, come tutti, e poi si risveglia in un letto di ospedale e si chiede perché, perché non si è accorto di niente. E le dicono ‘Signora ha avuto un’emorragia cerebrale e avverta i propri parenti perché forse non arriverà all’alba’. Sei mesi dopo ho avuto una crisi di epilessia dovuta alla cicatrice di questa emorragia. Non camminavo e non vedevo, sono andata in due strutture a Roma per la riabilitazione. Non ricordo niente di questa crisi e trovo che sia bellissimo. Ci si cura, si guarisce e si torna a fare la stessa vita di prima”.

Carriera di Catherine Spaak: gli esordi al cinema e nella musica

La carriera di Catherine Spaak è così lunga che è difficile da riassumere in poche righe. Meglio affidarsi alla sua pagina Wikipedia. Analizziamo invece gli esordi nel mondo del cinema e della musica.

Dopo aver recitato una piccola parte a soli 14 anni nel film Il buco di Jacques Becker, debutta in Italia nel 1960 con Dolci inganni di Alberto Lattuada che condizionerà i suoi ruoli successivi, incentrati sullo stereotipo di un’adolescente spregiudicata. Lo stesso personaggio, con opportune variazioni, si ritrova in molte pellicole che interpreta nella prima metà degli anni ’60, come Diciottenni al sole, Il sorpasso, La noia, La calda vita, La parmigiana, La bugiarda e La voglia matta.

Contemporaneamente la Dischi Ricordi le offre un contratto e vengono pubblicati i suoi primi 45 giri, tra cui Mi fai paura (1964) (Alberto Testa-Iller Pattacini); alcuni (Quelli della mia età, cover di Tous les garçons et les filles di Françoise Hardy e L’esercito del surf noto anche come Noi siamo i giovani) diventano successi da Hit parade, grazie anche alla promozione nei varietà televisivi del sabato sera del quale è spesso ospite.