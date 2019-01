ROMA – A “C’è Posta per Te” Al Bano e Romina arrivano insieme in studio per far ritrovare il sorriso ad Annamaria dopo la morte del suo amato Giacomo.

La puntata di sabato 19 gennaio si è aperta con la storia di Annamaria e Giacomo, sposati per oltre 40 anni. Dal 2017 però lui non c’è più, e Annamaria non è stata più la stessa. Per questo i tre figli di Annamaria, Armando, Claudio e Giuseppe, hanno deciso di regalare una serata speciale alla madre. Al Bano e Romina, infatti, sono stati la colonna sonora della storia d’amore tra Annamaria e Giacomo.

“Non devi arrenderti, non ci credo che una donna come te si arrenda” le ha detto il cantante. E Romina le ha letto la lettera che il marito Giacomo le aveva consegnato il giorno del loro matrimonio. E alla fine, dopo aver cantato un brano con Romina, Al Bano ha anche invitato Annamaria nella sua tenuta di Cellino San Marco: “Mi casa – ha detto il cantante – es tu casa. So che i tuoi figli, essendo siciliani, non saranno molto contenti. Ma quando vorrai devi sapere che sarai sempre la benvenuta a casa mia”.