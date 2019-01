“C’è Posta per Te”, Angela e Roberto: ecco come è andata a finire

ROMA – Nell’ultima puntata di “C’è Posta per Te” aveva fatto molto discutere la storia di Angela e Roberto. Lei, Angela, aveva deciso di chiedere aiuto a Maria De Filippi per chiedere il perdono di Roberto, l’ex fidanzato. Angela, infatti, era stata sorpresa da Roberto a chattare (e forse non solo) con un altro uomo. Ma durante la puntata di “C’è Posta per Te” Roberto aveva deciso di chiudere la busta e di non perdonare la ragazza. Tutto finito? No.

I fan del programma di “Canale 5”, infatti, hanno scoperto che Angela in questi giorni ha cambiato l’immagine del profilo sui social pubblicando uno scatto con Roberto. Sembra proprio quindi che alla fine Roberto abbia deciso di perdonare Angela.