C’è Posta per Te, le anticipazioni, Julia Roberts, le storie e la diretta

ROMA – Stasera, sabato 16 marzo, andrà in onda l’ultima puntata di “C’è Posta per Te”, il programma di “Canale 5” condotto da Maria De Filippi. La puntata andrà in onda in prima serata a partire dalle 21.20. “C’è Posta per Te” si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale di “Mediaset” nella sezione dedicata alle dirette.

Super ospite della serata sarà… l’attrice Julia Roberts. L’attrice, premio Oscar con il film “Erin Brockovich – Forte come la verità”, dovrà aiutare una delle protagoniste delle storie che Maria De Filippi presenterà in studio.

Fonte: Instagram.