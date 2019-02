C'è Posta per Te, Carmela alla ricerca del suo Mario: "Ti ricordi..."

ROMA – Protagonista assoluta dell’ultima puntata di “C’è Posta per Te” è stata Carmela, una donna anziana di Terlizzi che ha contattato il programma di Maria De Filippi per cercare un vecchio amore, tal Mario. Di lui Carmela ricorda poco. Ricorda il nome e il cognome, Mario Altavilla, e, soprattutto, Carmela ricorda il viso. “Aveva un viso quadrato…” spiega la donna a Maria De Filippi tra le risate del pubblico.

“Aveva – spiega la signora – la mandibola importante e un viso lievemente… quadrato”.

La redazione del programma riesce a trovare tre persone che in un modo o nell’altro rientrano nella sua descrizione. Tutti e tre si chiamano Mario Altavilla. Ma tutti e tre negano di essere proprio quel Mario.

E Carmela se la prende sopratutto con uno dei tre. Il più Mario di tutti. Ma anche questo Mario Altavilla, anche lui originario di Terlizzi, nega di conoscere o aver mai conosciuto la signora Carmela.

“Mario – chiede più volte Carmela sempre più sconfortata – ti ricordi quando andavamo in una cava di pietre, ce ne stavamo sdraiati a terra e guardavamo il cielo?”. Ma Mario, quello di Terlizzi, continua a negare.

Così la signora Carmela, dopo numerose domande (tutte con lo stesso incipit “Mario, ti ricordi…”) senza risposta, alla fine sbotta: “Oh poverino, ha questo problema che ha perso la memoria…”.

La storia ha scatenato i fan di “C’è Posta per Te” su Twitter.

