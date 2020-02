C’è Posta per Te, Ciro Immobile tra gli ospiti. Le polemiche su Twitter

ROMA – Il bomber della Lazio Ciro Immobile è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di C’è Posta per Te. In studio l’attaccante della Lazio si è presentato con la moglie, Jessica Melena. Immobile è stato chiamato da Luciana e Benny per fare una sorpresa alla loro figlia Arianna dopo la morte di suo fratello, Lorenzo.

Luciana e Benny hanno deciso di invitare a C’è Posta per te la figlia Arianna perché dopo la morte del fratello non sono riusciti a dedicarle le dovute attenzioni e l’affetto che merita. Per fare un regalo ad Arianna richiedono a Maria De Filippi la presenza in studio di Ciro Immobile e la moglie, Jessica Melena. Il bomber della Lazio era, infatti, il beniamino calcistico di Lorenzo. Ma non tutti sui social hanno apprezzato l’invito a Ciro Immobile.

“Fatemi capire – si legge in un commento su Twitter. la madre si sente in colpa perché sente di aver trascurato la figlia dopo il terribile lutto e per farsi perdonare le fa conoscere il calciatore preferito del fratello?”. E ancora: “È carino il fatto della macchina fotografica, ma Immobile era il giocatore preferito del fratello non suo…sarebbe stata più carina una sorpresa personale? Specialmente dato il motivo della busta”.

Fonte: Twitter, C’è Posta per Te.