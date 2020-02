ROMA – Emma Marrone e il padre Rosario a C’è Posta per Te di Maria De Filippi. E due infatti sono il regalo di un papà alla giovanissima figlia che ha sconfitto un tumore maligno. Emma dice: “Maria, mio padre si mette l’abito da cerimonia solo quando sta con me”. E il padre replica: “Eh io aspetto di metterlo per accompagnarla all’altare”, però la cantante lo spiazza con una battuta: “Ci sono papà che accompagnano la figlia all’altare e papà che lo fanno in televisione! Va bene lo stesso no?”.

Poi si torna seri. La cantante, che ha dovuto combattere per ben tre volte contro questo male, non nasconde l’emozione nel parlare con la giovanissima ragazza a cui sente di voler dare dei consigli dettati dalla sua esperienza e dalla sua forza d’animo: “Storia bellissima, tu e papà siete grandi. Sei una ragazza coraggiosa. So come ci si sente. Ho fatto tre volte il giro. Ora basta, ho dato. È il momento di goderti la vita, torna tardi, vai ai concerti. Sfrutta quest’ondata di generosità di tuo padre. Il mio mi ha sempre rotto le scatole e continua a farlo. So che hai paura, quando succedono queste cose che non sono un raffreddore, si ha paura a essere felici perché la felicità potrebbe rompersi un’altra volta. Ma goditela perché sei bellissima e fortissima. Hai vinto tu e se hai vinto una volta continuerai a farlo”.

Quindi Emma torna anche a far sorridere. “Noi siamo del Sud e quindi abbiamo bussato con i piedi”, dice prima di regalare alla giovane un corso di pasticceria e i biglietti per vedere il concerto a Napoli. Papà Rosario anche parla alla ragazza: “Mi raccomando torna a casa presto, non come lei. Quando vinse il Festival di Sanremo tornò alle 4 del mattino e io la rimproverai. Io ci sarò sempre anche se mi dice vaffa…tu però non fare come lei che mi diceva le bugie, diceva “dormo a casa di…” ed era al concerto di Vasco Rossi a Imola“. (Fonte C’è Posta per Te).