C’è Posta per Te, Maria De Filippi si arrabbia con il pubblico che ride

ROMA – Maria De Filippi arrabbiata con il pubblico che ride. A C’è Posta per Te infatti si parla della vicenda di Flora, una donna che ha cresciuto sei figli in un difficile contesto economico. Da quattro anni, Flora non ha più rapporti con Giovanni, uno dei figli con cui ha rotto a seguito di una lite per la quale lo ha cacciato di casa. Flora così ha inviato una lettera al figlio e nuora.

“Non voglio avere più dialogo con lei. Quando andai a casa sua con una cassetta di patate per fare pace lei prese la cassetta di patate e me no”, ha spiegato il figlio Giovanni. Frase che ha fatto scoppiare a ridere il pubblico in studio. Ma la De Filippi non ha gradito affatto la reazione del pubblico e con tono arrabbiato ha detto: “Il pubblico ride ma non sa che non avevate soldi per mangiare”.

“Tua madre conosceva solo i modi per sopravvivere, tanto che prende la cassetta di patate e ti lascia fuori. Tu come figlio hai fatto fatica a vivere in un container, ma tua madre non ha gli stessi modi di mia madre perché non è nella stessa situazione. Gli assistenti sociali che controllano fanno paura – ha sottolineato -. Quando tu vai a fare il parcheggiatore abusivo, tu guadagni di più ma lei rischia la famiglia”, ha aggiunto la De Filippi schierandosi al fianco di Flora. (Fonte C’è Posta per Te).