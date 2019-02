C’è posta per te: Maria De Filippi incontra la direttrice di Rai 1. E Milly Carlucci….

ROMA – Maria De Filippi va a trovare Teresa De Santis, la direttrice di Rai Uno. E Milly Carlucci si infuria. Le due big della televisione italiana, secondo quanto riporta il settimanale Spy, sono arrivate ai ferri corti.

Non si conosce ancora il motivo dell’incontro ma è certo che la Carlucci non ha per niente mandato giù il fatto che il suo Ballando con le stelle verrà posticipato per evitare lo scontro diretto con C’è Posta per te, trasmissione che sta macinando record di ascolti.

Al posto del talent guidato dalla Carlucci, Rai Uno vuole piazzare Amadeus e Antonella Clerici con “Ora o mai più”, trasmissione ritenuta più adatta a competere con il programma di Canale 5.

L’incontro tra la De Filippi e la De Santis potrebbe però aver sancito ufficialmente un sogno che da tempo ha la stessa Milly: far partecipare Maria a Ballando con le Stelle, per una notte, nelle vesti di ballerina.

Altre voci parlano invece della possibilità che alla De Filippi venga assegnato uno spazio tutto suo in Rai visti gli ascolti che la moglie di Costanzo riesce a fare. E ancora: l’incontro potrebbe portare Maria De Filippi a Domenica In nelle vesti di ospite, per un’intervista che le farebbe la sua amica Mara Venier. Staremo a vedere.