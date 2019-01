ROMA – Siamo a C’è posta per te di Maria De Filippi, dove sabato 26 gennaio si è presentato Antonio, che ha scritto alla madre biologica dopo lunghi anni per incontrarla. Antonio è cresciuto in una famiglia meravigliosa, ma da sempre voleva incontrare la sua vera madre. Per farlo, dunque, si è rivolto alla redazione del programma di Canale 5: spinto dai figli, Antonio si è presentato in studio.

Ed ecco comparire Maria Rosaria, la madre biologica, che in tutti i modi ha cercato di spiegare perché non si era fatta più viva lasciando che il figlio venisse cresciuto da altri. Una serie di giustificazioni che riguardavano la sfera privata della signora. Particolari troppo intimi, tanto che la De Filippi è intervenuta fermando il racconto per cercare di tutelare la signora. E il pubblico ha apprezzato.

Antonio è cresciuto con una famiglia che lo riempito di attenzioni e non gli ha fatto mancare niente ma, fin da ragazzino, ha sempre avuto la voglia di incontrare la vera madre. Questo desiderio è stato sempre molto forte, tanto che per diverso tempo ha desiderato di essere chiamato lui a sorpresa a C’è posta dalla signora che lo aveva dato alla luce. Una storia commovente che, fortunatamente, si è conclusa con un bellissimo lieto fine.