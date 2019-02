ROMA – Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati tra gli ospiti più attesi dell’ultima puntata di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. Il calciatore e la moglie manager si sono prestati per fare una sorpresa a una ragazza tifosa dell’Inter, un regalo dei fratelli alla giovane che si è presa cura di loro ogni giorno da quando la mamma è morta. Un bel momento che però ha scatenato le liti sui social network per…la scollatura decisamente provocante di Wanda.

A far parlare però non è stata la storia velata di tristezza di questa famiglia e il gesto dei fratelli per la loro sorella, ma soprattutto la profonda scollatura della moglie del calciatore. Wanda ha infatti indossato un abito senza reggiseno e tra gli utenti dei social c’è chi non ha decisamente apprezzato e cinguetta: “La prossima volta ci andasse direttamente a zinne scoperte che gli ascolti maschili si impennano e non solo gli ascolti”. E ancora: “La scollatura di #WandaNara è da infarto. E non ditemi che sono l’unica ad averla notata”.

Una raffica di commenti negativi, anche se non è mancato qualcuno che si è schierato in difesa della manager del calciatore dell’Inter e su Teitter ribatte: “Modello da imitare invece che donna da giudicare”.