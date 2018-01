ROMA – Michelina non vede il figlio da 4 anni. Allora ha invitato Fabrizio e la nuora Ilaria a C’è posta per te ma loro non hanno voluto vederla. Tutto è nato quando Ilaria è rimasta incinta e la signora Michelina ha criticato la scelta di far nascere un figlio in una famiglia con un solo stipendio da 400 euro al mese. Dopo un po’ Fabrizio ha tagliato i ponti con la madre, che non ha visto quindi i nipotini. Per vedere il filmato della storia clicca qui.

Questo il messaggio di Michelina: “Non so dove vivi, non ho più un numero di telefono. Mi manchi. Come vedi, sono stanca, sono spenta. Sono sempre quella che ti ha messa al mondo. Sono nonna, ma non vedo i miei nipoti. So che non è colpa tua. Mi mancate tutto. Ilaria, dimmi dove ho sbagliato. So che abbiamo avuto una discussione, ma poi ci siamo chiarite. Al mio compleanno abbiamo festeggiato, poi sei diventata fredda. Mi sono chiesta in questi 4 anni cosa ho fatto”.

Questo ha detto Fabrizio: “Ho scelto la mia famiglia invece che mia madre”.

E questa invece Ilaria: “Fabrizio saluta la madre in giro, semplicemente non va in casa da lei. Non vuole parlarle, lei lo rende nervoso. Spero di non diventare una mamma come te, ho già detto a mio marito di ammazzarmi se succederà. Non gli proibisco io di vedere la madre, lui è libero di scegliere