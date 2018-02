ROMA – Finisce male, malissimo, una delle storie presentate ieri sera a “C’è posta per te”. Salvatore vuole scusarsi con Silvia dopo averla tradita per diverso tempo. La donna, stufa dei tradimenti, aveva deciso di lasciarlo.

Salvatore aveva creato una storia parallela con un’altra donna, quando decide di interromperla la donna lo ricatta di dire tutto a Silvia, così va avanti ancora per altro tempo fino a quando però le voci non arrivano a Silvia che dopo sei anni decide di lasciarlo.

E Silvia di Salvatore non ne vuole più sapere. E rivolgendosi a Maria De Filippi spiega: “Non so cosa ti abbia raccontato. Sostiene sempre la stessa cosa alla quale io non credo, non ce la faccio a parlare perché io non ce la faccio a vederlo così. Io a questa storia della minaccia non credo, perché io certi comportamenti non li comprendo. L’ha portata in ristoranti molto belli a Napoli”.

E ancora: “Non mi piace che venga a dirvi queste cose qui e mostrare la sua sofferenza. Chi ha messo in discussione tutto è stato lui. Ora sarebbe troppo presto, sono passati due mesi. Mia sorella è venuta a sapere dell’esistenza di questa persona cinque mesi prima di me, ha provato a parlare con lui, ma non è cambiato nulla”.