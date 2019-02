C’è Posta per te, Wanda Nara risponde alle critiche di Ivana Icardi

MILANO – E’ guerra aperta tra Ivana Icardi e Wanda Nara dopo la partecipazione della compagna di Mauro Icardi a C’è Posta per te.

La sorella di Icardi l’ha attaccata pesantemente su Instagram accusandola di allontanare il fratello dalla sua famiglia: “Mamma mia… Lì dovremmo essere seduti noi, i miei fratelli e i miei genitori per sapere perché è stato permesso di mangiare la testa da una persona di questo genere a un bravo ragazzo, intelligente e che ha sempre avuto in mente la sua famiglia (prima di lei ovviamente)”.

“E la parte peggiore è che cerca di mostrare alla gente che ci tiene a questa famiglia, e cerca di far credere che pianga prima di iniziare a raccontare la storia, quando tutto ciò che le interessa è essere di fronte alla telecamera. Perché non piangi quando noi soffriamo per la persona che amiamo che è il nostro fratello e figlio?”.

C’è Posta per te, Wanda Nara risponde a Ivana Icardi

Wanda ha deciso di rispondere a modo suo alle accuse pesanti della cognata: “Giudicare una persona non definisce chi è lei. Definisce chi sei tu”.