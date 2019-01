MILANO – Wanda Nara bollente a C’è Posta per Te. La compagna e agente di Mauro Icardi è stata ospite da Maria De Filippi in compagnia del centravanti dell’Inter. Appuntamento sabato 2 febbraio in prima serata, questa anticipazione è stata pubblicata sui social network dai profili del programma tv di Canale 5 C’è Posta per Te. Per l’occasione, Wanda ha sfoggiato un look esagerato. La Nara è entrata in studio con una scollatura fino all’ombelico e senza reggiseno. Questa sua intraprendenza è stata premiata dai fan che l’hanno riempita di “mi piace” su Instagram.

