ROMA – A “C’è Posta per Te” Maria De Filippi chiama come ospiti Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia è stata chiamata in studio dalla De Filippi per raccontare la storia di Serena, una ragazza che due anni fa ha perso la madre e che da qualche tempo si prende cura dei due fratelli e del padre. Grande amante del calcio, Serena è anche una allenatrice di una squadra locale di ragazze.

È stata proprio la famiglia a contattare il programma e a chiedere per la ragazza una sorpresa: incontrare il ragazzo che più le piace. Stiamo parlando, naturalmente, di Mauro Icardi.

“Promettici che da oggi – le chiedono i fratelli e il padre, tutti visibilmente commossi – finalmente inizierai a pensare a te, alle tue passioni, all’amore che speri di incontrare e che di sicuro incontrerai. Hai abbandonato tutto per noi, ma ora possiamo camminare liberamente”.

Quando poi in studio entrano Wanda Nara, super scollata, e Mauro Icardi, Serena non riesce più a trattenersi e scoppia a piangere per la felicità. E Serena non riesce a controllarsi di fronte all’attaccante dell’Inter: “Scusa eh Wanda, ma quanto è bello…”. Wanda Nara alla fine allora precisa: “Sicuramente troverai un ragazzo ma… non il mio”.