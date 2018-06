ROMA – Martedì, alle 15,15, Marco Cecchinato sfiderà Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Sky Go. La sfida si potrà vedere in streaming anche sul sito di William Hill nella sezione Sport.

“Affrontare Djokovic una sfida? Più che altro – risponde Cecchinato – per me è un onore potermi misurare con un campione del genere“.

Era dal 2011 che un italiano non arrivava tra i ‘best 8′ di questo torneo: allora fu Fabio Fognini, poi costretto da un infortunio a dare forfait proprio contro Novak Djokovic.

E lo stesso “Nole” non sembra dormire sogni tranquilli perchè, come dichiarato in conferenza stampa, conosce bene il tennista italiano.

“Ci siamo allenati più volte insieme in questi anni, l’ho osservato bene mentre giocava. Certo, ora sta giocando il miglior tennis della sua carriera e ha vinto di recente anche il suo primo titolo. Goffin era ancora un po’ stanco per il match contro Monfils, ma è comunque notevole il fatto che Marco sia riuscito a spuntarla. Quindi congratulazioni per il suo torneo”.

“Non sarà una testa di serie, ma è comunque ai quarti e merita rispetto – sottolinea il serbo – Non avrà nulla da perdere e io lo affronterò molto seriamente”.