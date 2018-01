ROMA – Cecilia Capriotti è una delle concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Modella, showgirl e attrice italiana, Cecilia Capriotti nel 2000 arrivò quarta a Miss Italia.

Nel 2008 Cecilia Capriotti fece il suo debutto come attrice al cinema, interpretando il ruolo di Eva nel film No problem di Vincenzo Salemme, recitando accanto a Salemme, Sergio Rubini, Giorgio Panariello e Aylin Prandi. Nello stesso anno partecipò alla sitcom di Rai 2 Piloti, e posa per la copertina di Max.

Nel 2010 preseparte come concorrente, in coppia col ballerino Samuel Peron, alla sesta edizione del talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, partirà infatti lunedì prossimo, 22 gennaio e andrà in onda in prime time per le prossime 12 settimane. Diciassette i naufraghi che parteciperanno alla tredicesima dizione dell’Isola. Tra i concorrenti la cantante Bianca Atzei, l’illusionista Giucas Casella, l’ex concorrente del Grande Fratello Francesca Cipriani e l’ex letterina Alessia Mancini. Poi c’è la blogger Chiara Nasti e l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Presente anche Amaurys Pérez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore e l’attrice romana Nadia Rinaldi.

Ma non è finita qui perché sull’Isola sbarcheranno anche il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro); l’attrice Eva Henger; Paola Di Benedetto, ex Madre Natura e modella entrata nel cast di ‘Colorado’; il presentatore Jonathan Kashanian; Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico; Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’; Francesco Monte, ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez; la showgirl Cecilia Capriotti e il sensitivo Craig Warwick.