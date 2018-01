ROMA – Eva Henger contro Cecilia Capriotti. E quest’ultima si vendica con una battuta poco elegante sul passato a luci rosse dell’ungherese. Continua all’insegna delle liti e del trash l’Isola dei Famosi 2018.

Questo ha detto la Henger come atto d’accusa: “Hai mangiato più cocco di tutti. Cecilia, tu vai lì e lo prendi senza chiedere, non è la prima volta e così ora ho detto dividiamo allo stesso modo così da non fare polemiche”. Ma Cecilia non ci sta alle “regole” di Eva e subito ribatte: “Eva, non ci ho fatto caso, sì ho preso un pezzo di cocco in più stamane, scusate”. “Eh ma non è solo stamane, lo fai sempre e si lamentano anche gli altri”.

“Eva – ha esclamato Cecilia – adesso mi stai stancando, però, è da ieri che ti rivolgi male per le porzioni. Io non prendo, me le danno e non sto a verificare chi ha preso di più o chi non ha preso. Ieri quando c’era la scatoletta e abbiamo diviso hai guardato quanti piselli avevo preso e io ti ho detto: ‘stai tranquilla che hai preso più piselli te che io’. Con me hai chiuso”. Il riferimento è tutt’altro che casuale.