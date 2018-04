ROMA – Da diverso tempo ormai, tra Barbara D’Urso e io Rodriguez non corre buon sangue. Per questa ragione, a tutto quello che succede tra di loro viene a presentatrice napoletana ha dato il via alla nuova edizione del Grande Fratello e proprio in concomitanza dell’inizio della puntata, due ex protagonisti della versione Vip del reality hanno compiuto uno strano gesto.

Sia Jeremias che Cecilia Rodriguez, a poca distanza l’uno dall’altro hanno pubblicato su Instagram alcune immagini del loro ingresso nel programma condotto da Ilary Blasi- Come scrive Libero

“in molti hanno letto questo gesto come un voler sottolineare il maggior valore di quella edizione rispetto a questa appena iniziata. Si sa che tra i Rodriguez e Carmelita non corra buon sangue, ma potrebbe anche trattarsi di un momento di nostalgia per una trasmissione che ha segnato la loro vita”.