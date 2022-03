Cecilia Rodriguez chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, Le Iene, biografia e carriera. La modella Cecilia Rodriguez è ospite questa sera 16 marzo del programma Le Iene. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez è nata il 18 marzo del 1990 a Buenos Aires, in Argentina. Ha 31 anni. E’ alta 170 cm. E’ la minore dei fratelli Rodríguez, Belén e Jeremias. Fin da giovane lavora come modella in Argentina, che abbandona a 18 anni per trasferirsi a Milano dalla sorella Belén. A Milano lavora come modella e indossatrice, prima della popolarità raggiunta grazie ad alcune partecipazioni in diversi programmi televisivi.

Fidanzato, dove vive, Instagram, vita privata di Cecilia Rodriguez

Nel 2017, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la Rodriguez lascia in diretta televisiva il fidanzato Francesco Monte per legarsi sentimentalmente a un altro partecipante del reality: Ignazio Moser. “Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto”, ha raccontato la modella a Gente. Attualmente i due vivono insieme a Milano, in una casa che è stata svaligiata dai ladri nel febbraio del 2021. Il suo profilo Instagram conta oltre 4,5 milioni di follower: chechurodriguez_real.

La carriera di Cecilia Rodriguez

La modella raggiunge la notorietà nel 2015 partecipando a L’isola dei famosi e classificandosi terza. Due anni dopo partecipa al Grande Fratello Vip in coppia con il fratello Jeremias Rodriguez, affiancando l’attività di modella e indossatrice. Ha inoltre partecipato a programmi come Chiambretti Night e Stiamo tutti bene.