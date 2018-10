Cecilia Rodriguez non va da Francesco Monte al Grande Fratello Vip

ROMA – Francesco Monte nella casa del Grande Fratello Vip continua a parlare di Cecilia Rodriguez e così la sorella della showgirl argentina è stata invitata nella puntata dell’8 ottobre. Grande attesa da parte dei fan per sapere se Cecilia si fosse presentata e soprattutto grande delusione quando, dietro al poster dalle sue sembianze, di lei non c’era ombra.

Monte ha avuto un crollo emotivo durante l’ultima settimana nella casa, la stessa dove Cecilia lo ha lasciato per Ignazio Moser. Un colpo durissimo per lui, che colto da malinconia ha trovato sostegno e affetto tra le braccia di Giulia Salemi. La conduttrice Ilary Blasi ha voluto approfondire questa sua debolezza e così le voci sulla presenza della Rodriguez in casa si sono fatte sempre più insistenti.

Durante la terza puntata del reality show Ilary ha chiesto a Monte di entrare nella Mistery Room, dove c’era una gigantografia di Cecilia: “Ogni giorno vedere le foto della tua ex ragazza non è semplice, fa effetto. Forse è giusto che mi viva quel dolore da cui sono fuggito. Le distrazioni mi hanno fatto andare avanti, ma non mi hanno fatto ancora accettare tutto quello che è successo. Il processo è molto lungo, so che è passato un anno, ma alcuni sentimenti fanno fatica a passare. Non si può tornare indietro nel tempo. Cecilia è una ferita ancora aperta”.

La conduttrice ha poi comunicato a Francesco di aver invitato Cecilia, ma lei non era dietro alla porta: “Non ne vedo il motivo, non c’è nulla da chiarire non la amo più”. E ad aspettarlo in casa c’era Giulia Salemi.