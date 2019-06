ROMA – Cecilia Rodriguez, intervistata dal settimanale “Chi”, boccia la coppia Giulia De Lellis-Andrea Iannone.

“Lo faccio – spiega – e senza giri di parole. Tutti nelle interviste dicono: Che belli o auguri e figli maschi. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti un metro e una banana. Precisi precisi. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.

Poi Cecilia Rpdriguez chiede più spazio in televisione: “Io sono incazzata nera perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso sempre essere quella dei reality. Sono una ragazza solare, ho la simpatia dalla mia parte, fidatevi, bruttina non sono. Aspetto la mia opportunità perché so che arriverà. Ecco, chiamatelo sfogo, ma sono sincera come sempre”.

Fonte: Chi.