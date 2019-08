ROMA – Cecilia Rodriguez sta trascorrendo una vacanza a Ibiza insieme al compagno Ignazio Moser. La sorella di Belen viene fotografata sul bagnoasciuga in piedi. Un dettaglio però non sfugge ai suoi follower: la Rodriguez, nelle due foto Instagram ha in mano una sigaretta. E la cosa non è piaciuta affatto ai fan che non sembrano aver molto gradito il fatto che il gesto sia stato pubblicamente diffuso sui social.

Si tratta di due foto scattate sulla spiaggia dell‘isola spagnola: in una Cecilia è sola, nella seconda è in compagnia di Ignazio. Le accuse rivolte contro di lei sono diverse: dal semplice “non ti si può vedere con la sigaretta” ai dubbi su dove abbia gettato la sigaretta una volta finita.

“Non si può fare in acqua… in Spagna sì?” scrive un fan. Il riferimento è ai tanti divieti di fumare che quest’anno ci ritroveremo sulle spiagge italiane. “Non si ha rispetto per chi non fuma ma anche per i bambini e chi si fa il bagno vicino a lei”, aggiunge qualcun’altro. “Ma lei può… mi piacerebbe vedere dove l’ha buttata” scrive ancora un follower.

Oltre a battute sul mare di Ibiza, la cui acqua a detta di alcun i non sempbra essere così limpida, ci sono come sempre in questi casi anche chi la difende: “Momento relax pure una sigaretta ci sta… quanti moralisti”. Qualcuno infine si è concentrato solo sull’abbraccio della coppia: “La seconda foto è una delle vostre foto più belle di sempre”.

Fonte: Leggo, Instagram