ROMA – Tra gli ospiti di Massimo Giletti a “Non è l’Arena”, anche Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, la coppia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. E la loro passione pare davvero incontenibile: anche in studio da Giletti, infatti, non si risparmiano baci davvero appassionati.

Ignazio Moser: “Non sposo Cecilia”. E sull’anello svela….

“Stiamo vivendo un bel rapporto d’amore ma non ci sono nozze in vista con Cecilia, ogni cosa a suo tempo, è presto. L’anello è stato travisato, sono cose inventate dalla stampa. Era un regalo di Belen alla sorella. Io le ho regalato il braccialetto di brillanti”. Così ha parlato con chiarezza Ignazio Moser a Domenica In, ospite di Cristina Parodi, durante la sua intervista. Dunque non sembrano esserci nozze in vista per i due, almeno per quanto rigurada le dichiarazioni ufficiali.