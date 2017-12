ROMA – Prima intervista di coppia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo la storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip. La sorellina di Belen ha snobbato Barbara D’Urso, con cui la famiglia Rodriguez ha avuto discussioni in passato, e ha scelto il salotto di Federica Panicucci di Mattino 5 per raccontare come procede la sua love story.

Parlando di Francesco Monte, ex fidanzato della Rodriguez lasciato in diretta televisiva, Moser sostiene di non dovergli delle scuse. A prendersi tutte le colpe della rottura è Cecilia, che spiega come tra i due ci fossero delle differenze su pensieri e cultura e che da tempo si sentiva trascurata. La Rodriguez ha assicurato che avrebbe lasciato Monte anche se non avesse conosciuto il suo Ignazio, perché da parte sua la storia era già al termine, come riporta il sito Coming Soon:

“Ho ragionato 50 giorni prima di avvicinarmi a Ignazio ma la gente pensa che abbia preso questa decisione da un giorno all’altro. La gente non è abituata a vedere due persone che si amano”.

Non è mancato poi un commento sulla questione dell’armadio. Cecilia e Ignazio sostengono che non sia successo nulla e che i suoi pantaloni erano calati perché senza cintura. Moser ha poi ammesso di non essere fiero dell’agendina, che ha causato la lite con Daniele Bossari, con cui poi è comunque riuscito a costruire un bel rapporto.

