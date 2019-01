ROMA – Cecilia Rodriguez, sorellina di Belen, poche ore fa è apparsa senza veli in una live stories su Instragram. Al suo fianco, come al solito, anche Ignazio Moser.

Una delle coppie social del momento – la loro relazione è nata nella casa del Grande Fratello Vip quando lei era ancora fidanzata con Francesco Monte – si è concessa qualche ora di sano relax in un centro bellezza per massaggi.

La sorella di Belen indossa solo delle mutandine e con la mano copre il seno mentre il fidanzato è solo con il boxer che lasciano poco all’immaginazione. Sembra proprio che la storia pubblicata sui social abbia reso felice il pubblico maschile e non solo.

Negli ultimi mesi circola in rete una notizia che ha reso felice i numerosi fan della coppia: il matrimonio tra Cecilia e Ignazio . In una passata intervista al settimanale ‘Chi’ il fidanzato di Cecilia ha voluto fare chiarezza su questa storia: “Ho parlato di matrimonio in un’intervista, dicendo che io e Cecilia stiamo bene e sogniamo un futuro insieme: un giorno ci sarà, ma non abbiamo programmato ancora nulla”.

Chissà presto la coppia più amata dai social potrebbe presto sorprendere i fan.